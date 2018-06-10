Aşırı sağcıların gösterisi

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, 13 ay hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı İngilize destek için düzenlenen gösteriye katıldı.

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için önceki hafta tutuklanıp 13 ay hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson’ın serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”nın bulunduğu Downing Street önünde toplanan binlerce kişi, Robinson’a destek sloganları atarken, taşıdıkları İslam karşı pankart ve dövizler de dikkat çekti.

WILDERS DE KATILDI

Gösteriye, Hollanda’nın aşırı sağ Özgürlükler Partisi’nin lideri Geert Wilders de katıldı.

Robinson’ı “İngiltere’nin en büyük özgürlük savaşçısı” diye nitelendiren Wilders, “Robinson kimsenin söylemediklerini söylüyor. Yüreği var. Cesareti var. Hükümetlerimiz bizi kitlesel göçe, İslamlaştırmaya, açık sınırlara sattı. Kendi ülkelerimizde neredeyse yabancı hale geldik.” diye konuştu.

“Theresa May dinle bizi. Sajid Javid dinle bizi. Sadık Han dinle bizi.” ifadelerini kullanan Wilders, “İktidardakiler, dinleyin bizi. Robinson’ın serbest bırakılmasını istiyoruz.” dedi.

“Asla teslim olmayacağız.” diyen Wilders, safları sıkı tutacaklarını ve medeniyetlerini koruyacaklarını söyledi.

İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa liderlerine seslenen Wilders, “Dikkat edin: Gelecek bizim. Sizi siyasi olarak yeneceğiz, çünkü biz halkız. Her gün daha fazla insan davamıza katılıyor.” diye konuştu.

Gösteriye Wilders’ın yanı sıra İngiltere’nin aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) lideri Gerard Batten da katıldı.

KARŞI GÖSTERİ

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterinin yakınında bir “Irkçılığa Dur De” platformu da karşı gösteri düzenledi. Polis, yaklaşık 300 kişinin katıldığı karşı gösteri ile aşırı sağcılar arasında geniş bir tampon alan oluşturdu. Karşı gösteriye katılan eylemciler, aşırı sağcıların tacizleri nedeniyle bir süre sonra polisin güvenlik kordonu içinde alandan tahliye edildi.

Hollandalı siyasetçi Wilders de alana polisin güvenlik kordonu içinde geldi ve ayrıldı.

Gösterinin düzenlendiği bölgede bazı noktalarda aşırı sağcılar ile polis arasında arbede de yaşandı.

Mahkemeyi etkileme ve mahkemeye saygısızlıktan 13 ay hapis cezası verilen Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliğinin (EDL) başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA’nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor. (HABERLER.COM)