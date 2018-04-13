Zek & Co. 30 yılını gururla kutluyor Zek & Co. muhasebe ofisi, kuruluşunun 30. yılı nedeniyle Kurucu Sayın Tevfik Rüştü Zekai tarafından bir kutlama mesajı yayınlandı.

KUZEY Londra’nın köklü muhasebe firmalarından Zek & Co. muhasebe ofisi, kuruluşunun 30. yılı nedeniyle Kurucu Sayın Tevfik Rüştü Zekai tarafından bir kutlama mesajı yayınlandı.

1988 yılında kurulan firma ile ilgili olarak amaçlarının her zaman en iyi hizmeti vermek olduğuna değinen Zekai şunları söyledi:

“Şirketimiz ve kurumumuz kurulduğu günden bu yana, ilkelerine ve değerlerine bağlı geniş bir aile olarak çalışmaktadır ve bunun gururu ile yolumuza devam etmekteyiz. Kuruluş amacımız müşterilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti vermektir.

Müşterilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlayan çabalarımız ve arzumuz ilk günkü gibi ihtişamlı bir şekilde devam etmektedir. Belirlediğimiz bu vizyon öncülüğünde çözüm odaklı çalışmalar geliştirerek, mesleki değer ve ilkelerimizi en üst seviyeye taşımayı misyon edinmiş bulunmaktayız.

30 sene önce kurulan kurumumuzun kuruluş yıldönümü nezdinde şu an çalışan ve eskiden bizimle çalışan tüm arkadaşlarımızı minnet duygusu saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Tüm meslek mensubu üyelerimizin bildiği gibi günümüzde muhasebe mesleğinin, işletmeler ve işletmelerin oluşturduğu ekonomik sistem açısından önemi sürekli artmaktadır ve ülkenin ekonomik kalkınmasında öncü rol almaktadır.

Bu nedenledir ki; ekonomide yaşanan sorunlara önemle vurgu gerekmektedir. Çünkü mesleğimiz adına yaşanan olumsuzluklar tüm ekonomiyi etkilemektedir.

Son zamanlarda yapmış olduğumuz değişikliklerle ofis arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin daha ferah ve rahat edebilecekleri bir atmosfer yaratmakla daha geniş bir çapta halkımıza hizmet verebileceğimiz bir ortam hazırladık.

Şirketimizin kuruluşunda ve bu seviyeye gelmesinde emek veren eski ve yeni tüm çalışanlarımıza yönetimde yer almış kişilere, kurumumuzun amacını perçinleştirmek için destek veren değerli meslek mensuplarımıza ve en nemlisi çok değerli bütün müşterilerimize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.”