TTFF’nin aylık toplantısı

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) aylık toplantısı geçtiğimiz Salı akşamı Kıbrıs Türk Toplumu Merkezi binasında yapıldı.

Çoğunluğun sağlandığı toplantıda Başkan Kemal Soyer, aynı gün katıldığı ve Haziran ayında yapılacak 2. Kuzey Kıbrıs Festivali toplantısı hakkında bilgi verdi. Soyer, Londra’da yapılacak ve KKTC Milli Takımı’nın da yer alacağı CONIFA 2018 Dünya Kupası için Rumların gösterdiği tepkiler hakkında da konuştu. Rumların kışkırtıcı ve povakasyona yönelik davranışlarına karşılık TTFF ve Türk toplumu olarak tribünlerde sakin şekilde yer alarak KKTC Milli Takımı’nı destekleyeceklerini kaydetti.

Aylık toplantıya İngiltere’deki altyapı antrenörlerinden Erdal Yörük ile katılan, Türkiye’de Scoutium adlı şirketi bulunan Edip Uras, İngiltere’de uygulamaya soktuğu ‘scout’ projesi hakında bilgiler verdi. Dünyada ilk kez uygulanan, İngiltere’deki tüm takımlara yönelik projede ana amacın profsyonel ve özel olarak oyuncuları talep üzerine inceleyerek yeteneklerini keşfetmektir. Kulüpler, özel video görüntüleri ile geniş kapsamlı canlı analiz veri tabanına erişebilecek. Taraftarlar, oyuncuların sahip oldukları özellikleri değerlendirebilecek.

TTFF’nin aylık toplantısına katılan organizatörler Fadıl Özgener ile Günay Demir de, Londra’da 6 Mayıs’ta yapılacak Kıbrıslı ünlü sanatçı Ziynet Sali konseri hakkında açıklamalarda bulundu.