Şiar Özgül, hazırlanıyor İngiltere’deki profesyonel boksörlerimizden Şiar Özgül, bir yıla yakın bir aradan sonra yeniden ringlere çıkıyor.

İngiltere’deki profesyonel boksörlerimizden Şiar Özgül, bir yıla yakın bir aradan sonra yeniden ringlere çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl Güney İngiltere şampiyonu olarak üçüncü kez altın kemer takan Şiar Özgül, bu kez Danny Connor ile mücadele edecek. Essex bölgesindeki Brentwood Centre’daki mücadele 28 Nisan Cumartesi günü olacak.

Süper hafif sıkletteki genç boksörümüz, 14’üncü profesyonel maçıyla ilgili olarak antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor. Öte yandan Şiar Özgül’ün yapacağı maçın bilet fiyatları 60 ve 40 pound olarak açıklandı.