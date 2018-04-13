OPCW Skripallere sinir gazı saldırısını doğruladı

2 saat önce
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Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW), 4 Mart’ta İngiltere’nin güneyindeki Salisbury kentinde Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’e yönelik saldırıda sinir gazı kullanıldığını doğruladı.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan OPCW açıklamasında, sinir gazının adını ise vermedi.

OPCW’den Perşembe günü yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının İngiliz makamlarına iletildiği vurgulandı.

Saldırıda kullanılan kimyasal madde, 4 ayrı laboratuvarda incelendi.

Rusya, araştırmanın herkese açık yapılmasını istiyordu.

Ancak örgüt, sonuçları sadece İngiliz hükümeti ile paylaştı.

İngiltere saldırıda Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen “Noviçok” adlı sinir gazının kullanıldığını açıklamıştı.

İNGİLTERE, RUSYA’DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, OPCW’nin raporunun ardından Rusya’dan açıklama beklediklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklamasında, OPCW’nin raporunu incemeleri gerektiğini ifade etti. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova da İngiltere’nin Skripallerin ‘rehin tutulmadıklarını kanıtlaması’ gerektiğini ve bir aydır kendilerini kimsenin görmediğini söyledi.

Sergey Skripal ve kızı Yulia, Salisbury’de bir restoranda yemek yedikten sonra, bir bankta baygın halde bulunmuştu.(BBCTÜRKÇE)

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