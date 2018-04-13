Mr. Dips mezeleriyle damaklarda iz bırakıyor

İngiltere’de ‘meze’ denince akla gelen ilk markalardan olan Mr. Dips, damaklarda iz bırakan tadıyla yiyenlere özledikleri lezzeti sunuyor.

Hasan Erdin’in öncülüğünde alanında uzman kadrosuyla ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Mr. Dips, gıda sektöründeki yerini farklı kılıyor. Başarılı işadamı Hasan Erdin’in 15 yıllık mesleki tecrübesiyle üretilen ve satışa sunulan Mr. Dips, uluslararası kalite yönetim sistemiyle de tescilli bir marka.

Meze sektöründeki tecrübesini ‘Mr. Dips’ ismiyle kurduğu şirketine aktaran ve bu alanda yıllardır başarılı çalışmalara imza atan Kıbrıslı genç işadamı Hasan Erdin, İngiltere’de süpermarketler, oteller, gıda toptancıları, catering şirketleri ve restoranlar ağırlıklı olmak üzere, meze ihtiyacı bulunan her kesimin gittiği ilk adres olma özelliğini sürdürüyor.

Başta; humus, cacık, tarama salata ve falafel olmak üzere geniş bir kesim tarafından beğenilen mezelerine, sürekli yenilerini ekleyen Hasan Erdin’in genel direktörlüğündeki Mr. Dips, Londra’da bir ilke imza attı. Lezzeti dilden dile dolanan mezeler üreten Mr. Dips, kendi yoğurdunu üretip satıyor.

YENİ ÜRÜNLER

Şirkette Direktör olarak görev yapan Hatik Erdin ile birlikte Mr. Dips’in meze yelpazesini genişleten başarılı işadamı, kendi yoğurtlarını üretip satmaya başladıklarını ve müşterilerine yeni ve farklı ürünler sunacaklarını duyurdu.

Hem ürün çeşidini hem de hitap ettikleri müşteri kitlesini genişletmek için durmaksızın çalıştıklarını ve toplumun beğenisini kazanan yeni tatlar keşfettiklerini anlatan Hasan Erdin, “İngiltere’de ‘meze’ denince akla gelen ilk isim olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.

Hasan Erdin, “Mr. Dips olarak tüm ürünlerimizi modern bir şekilde üretiyor ve gıda sektöründe çalıştığımız tedarikçiler vasıtasıyla toplumun beğenisine, damak tadına sunuyoruz. Ürünlerimizde en yüksek kaliteyi sağlamak için gıda sektöründe gerekli olan HACCP ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uyguluyoruz. Mezelerimizde kullandığımız tüm malzemeler, yüksek kalite standartlarımızı karşılamak için özel olarak tedarik ediliyor veya ithal ediliyor. Süpermarketler, oteller, gıda toptancıları, catering şirketleri ve restoranlar başta olmak üzere tüm tüketicilere büyük çeşitlilik sunuyoruz. Meze sektöründeki 15 yıllık tecrübemi, müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla ürünlerimizi ve hizmetimizi sürekli iyileştirmek yönünde kullanıyorum.” dedi.

MEZE SAĞLIKTIR

Besin değeri açısından değerlendirildiğinde, mezelerinde kullandıkları malzemelerin diğer pek çok atıştırmalık ve aperatife göre daha sağlıklı olduğunun altını çizen Hasan Erdin şöyle devam etti: “Yaklaşık 15 yıllık mesleki tecrübemi hem şirketimizi geliştirmek hem de topluma daha farklı mezeler üretmek için kullanıyorum. Bugüne kadar bize gösterilen ilgi ve verilen destekten dolayı müşterilerimize, toplumumuza teşekkür ederim. Mr. Dips ekibi olarak, aldığımız bu büyük destekten dolayı ilk günkü heyecanla işimizi yapıyoruz. Ürünlerimiz sadece Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk toplumu tarafından değil İngiltere’deki bütün etnik kökenlerden ilgi görüyor. Geleneksel lezzetlerimizi diğer toplumlara yansıtmak anlamında da kültürel bir misyonumuz var. Bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı uluslararası kalite standartlarından taviz vermeden sürdürüyoruz.” diye konuştu.

DIPS’TE YOK YOK

Meze sektörünün lider işletmelerinden Mr. Dips’in yelpazesinde yer alan ürünlerden bazıları şöyle: Humus çeşitleri, Falafel, Tarama Salata, Tzatziki, Tahin, Cacık, Yoğurt, Kızarmış Kırmızı Biber ve Beyaz Peynir, Karışık Zeytin Salatası, Nohut Salatası, Karışık Fasulye Salatası, Kuskus Salatası.

61/B Uplands Business Park, Blackhorse Lane, London E17 5QJ adresinde bulunan Mr. Dips Ltd.’ye 020 3225 1007 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.