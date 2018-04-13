Liverpool’un rakibi Ünder’li Roma

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bayern Münih – Real Madrid ile eşleşirken Liverpool ise Roma ise eşleşti.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde yarı final kura çekimi yapıldı. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonun son şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid, Almanya’nın Bayern Münih takımıyla eşleşti. İlk maç Almanya’da oynanacak. Yarı finalin diğer müsabakasında ise İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder’in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak. İlk karşılaşma, İngiltere’de gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan’da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs’ta oynanacak. 26 Mayıs’taki final maçına ise Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.