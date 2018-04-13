‘Halktan Biri’ tiyatroseverlerle buluşacak “BAZEN herkesi kandırabilirsiniz, bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, ama herkesi her zaman kandıramazsınız.”

“BAZEN herkesi kandırabilirsiniz, bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, ama herkesi her zaman kandıramazsınız.”

Day-Mer Londra Meydan Sahnesi bu kez ‘Halktan Biri’ oyunuyla 4 ve 5 Mayıs 2018’de perdelerini açıyor.

Sam Bobrick’ın yazdığı Rahime Simpson’un yönettiği ‘Halktan Biri’, ABD’de uygulanan ekonomi politikalarının kurbanı olarak işsiz kalan ve bu nedenle de ABD başkanına eleştirel nitelikte mektuplar yazan sıradan bir vatandaşı, halktan birini konu edinir. Başkana yazılan mektuplar arasında tesadüfi yapılan bir seçim sonucunda yazdıkları başkana dek ulaşan bu vatandaş artık sistem için bir tehdit oluşturmaya başlar. Güvenlik güçlerini ve bu anlamda da sistem yanlısı düşünceyi temsil eden bir hükümet yetkilisi bu duruma son vermek için görevlendirilir.

Aslında çözüm basittir: Ya bu sıradan vatandaş dönüşüm geçirerek sisteme uyum sağlayacak ya da sistem tarafından yok edilecektir. Oyun bu aşamadan sonra dürüst bir bireyin sistemi ne kadar dönüştürebileceği sorusuna yanıt aramaktadır. Trajikomik ilerleyen öyküde iktidarı eleştiren bireylerin, kazanç sağlamak için çalışan sistem karşısında başarı şansı olmadığını göstermektedir. Oyunu izlediğinizde kapitalist sistemin tüm ülkelerde benzer kurallarla işlediğini görerek şaşıracaksınız. Sanki bir kopya kağıdından çıkarılmış gibi bütün ülkelerde birebir benzeyen seçim çalışmaları, hükümet politikaları, siyasetçiler ile oyun sizi bazen güldürecek, bazen de öfkelendirecek. Oyun Amerikan Başkanı nezdinde kendini kral/sultan/başkan sanan tüm megalomanları çimdikliyor.

1989 yılından bu yana onlarca oyun sergileyen Day-Mer Londra Meydan Sahnesi geçen yıl kadın oyunlarıyla Tiyatro Günleri gerçekleştirmiş, kadına yönelik her türlü şiddeti kınayarak etkinliği kadınlara atfetmişti. Toplumsal sorumluluğun bilincinde olan gurup bu yılki oyunuyla da baskıcı rejimleri kınıyor ve oyunda şu sözleri öne çıkararak sesleniyor; “Bazen herkesi kandırabilirsiniz, bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, ama herkesi her zaman kandıramazsınız”. İyi seyirler.

Tarih: 4 Mayıs Cuma saat 19.30 – 5 Mayıs Cumartesi saat 16.30 ve 19.30

Adres: 22 Moorfield Road, Tottenham, N17 6PY