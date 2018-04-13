Day-Mer Festivalinin açılışı tarihi belli oldu TÜRKÇE konuşan toplum üyeleri tarafından Birleşik Krallık’ta düzenlenen en uzun soluklu festivalin açılış tarihi belli oldu.

TÜRKÇE konuşan toplum üyeleri tarafından Birleşik Krallık’ta düzenlenen en uzun soluklu festivalin açılış tarihi belli oldu.

Bu yıl 29. kez düzenlenecek olan Day-Mer Kültür ve Sanat Festivalinin 6 Haziran Çarşamba günü yapılacak resepsiyonla başlayacağı duyuruldu.

Kuzey Londra Toplum Merkezinde gerçekleşecek resepsiyon hakkında bir açıklama yayınlayan Festival Komitesi, uzun yıllardır yapılan festivalin bu yıl da başarı, dosluk ve barış için gerçekleşeceğini temenni etti.

Açıklamada çocukları, gençleri ve yetişkinleri bir araya getirecek program ve etkinlikleri barındıran festivalin 6 Haziran Çarşamba günü resepsiyonla başlayacağı, 1 Temmuz Pazar günü park şenliği ile sona ereceği belirtildi.