Arsenal yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları, dün akşam oynanan ikinci ayak maçlarının ardından tamamlandı.

30 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az
Arsenal’li futbolcuların tur sevinci.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları, dün akşam oynanan ikinci ayak maçlarının ardından tamamlandı.

Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen takımlar Arsenal (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg(Avusturya) ve Marsilya (Fransa) olurken, veda eden takımlar ise CSKA Moskova (Rusya), RB Leipzig(Almanya), Sporting (Portekiz) ve Lazio (İtalya) oldu.

 

Yarı final kura çekimi bugün saat 11.00 (İS) İsviçre‘nin Nyon kentinde yapılacak.

Çeyrek finalde alınan sonuçlar şu şekilde:

İKİNCİ MAÇ (İLK MAÇ)

CSKA Moskova – Arsenal: 2-2 (1-4)

Sporting – Atletico Madrid: 1-0 (0-2)

Marsilya – RB Leipzig: 5-2 (0-1)

Salzburg – Lazio: 4-1 (2-4) – Arsenal

(HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

13 saat önce
527

Sadece Cenk Tosun’u transfer ettiğini sanıyorlardı

18 saat önce
208

Yavruvatan’dan çıkış: 5-3

24 saat önce
425

TTFF’den Kıbrıslı Rumların baskısına tepki

1 gün önce
232

Esenler şok etti: 3-1

Bir Cevap Yazın

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin