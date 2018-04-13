+1 Türkiye Kariyer Günleri 21 Nisan’da başlıyor

GEÇTİĞİMİZ aylarda +1 gönüllüleriyle bir araya geldiği toplantıda 2018 projelerini tanıtmıştı. Bu projeler arasında yer alan ve bir seri etkinlik olarak planlanan ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinin ilki 21 Nisan Cumartesi günü, Londra’nın seçkin üniversitelerinden Regent’s University London kampüsünde gerçekleşecek.

AMAÇ GENÇLERİN GELECEĞİNE KATKI

Kariyer Günleri toplantısının koordinatörü Suna Akartuna, etkinliğin amacının ‘yeni mezun ve genç profesyonellerimizin kariyer planlamaları ve araştırmalarına katkıda bulunmak’ olduğunu belirtti. Akartuna, ister burada doğmuş, ister İngiltere’ye eğitim amacıyla ya da çalışmak için Ankara Antlaşması veya başka vizelerle gelmiş herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.

Akartuna, etkinliği, kariyer mücadelelerinde başarılı olan rol modellerin deneyimlerinden yararlanacağı ve farklı sektörlerden katılımcılarla tanışarak bilgi alışverişinde bulunabileceği bir şekilde planladıklarını belirtti. Etkinliğin bir amacı katılımcılara farklı sektörleri, farklı çalışma ortamlarını tanıtmak, bir diğer amacı da bir networking ortamı sağlamak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİĞE TÜM GENÇLER DAVETLİ

Ana sponsor Regent University London’un katkıları sayesinde herkese ücretsiz sunulan etkinliğe katılım için Eventbrite üzerinden kayıt olmak gerekiyor. Bu işlem www.arti1turkiye.org/kariyer-gunleri sitesinden ‘Evenbrite’ linki aracılığıyla yapılabiliyor.

DENEYİMLİ KONUŞMACI KADROSU

Uluslararası ilişkiler ve politik iletişim konularında uzman, araştırmacı, akademisyen ve etkinliğin açılış konuşmacısı Elif Toker Turnalar, kişilerin bireysel iletişim potansiyellerini fark ederek bu yeteneklerini iş dünyasında daha etkili kullanabilmelerinin yaratacağı etkiyi anlatacak.

Pınar Mavi, Turkcell, Yapı Kredi, TBWA, Facebook ve Instagram gibi büyük şirketlerde çalışma deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Legal 500 tarafından Türkiye’nin en etkili 100 şirket avukatı listesinde yer alan, Tuna Yaşın Doyuk, başarı öyküsünü ve deneyimlerini sunacak.

Türkiz Erdoğan, yüksek eğitim pazarlama, yönetimi ve dış ilişkiler alanındaki uzmanlığını, kariyer planlaması, yüksek öğretim ya da İngiltere’deki diğer öğretim olanaklarına odaklanmak isteyen gençlere aktaracak.

20 yıldır çeşitli etnik ve sosyal gruplar için düzenlenen iş bulma, hayata yön verme, CV teknikleri konulu panellerde konuşmacı olarak katılan Yeşim Harris, iyi ve kötü CV örneklemelerini sunacak.

Kendi kurduğu şirkette, 16 kişilik uzman kadroyu yöneten Ece Özdemiroğlu, iş alımlarında mantık ve hislerinin etkileşimini önemseyerek kazandığı yılların tecrübesinden söz edecek.

Konuşmacılar için detaylı bilgi için www.arti1turkiye.org/kariyer-gunleri sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GENÇLERİN HAZIRLADIĞI CV’LER DEĞERLENDİRİLECEK

+1 Türkiye, ayrıca isteyen katılımcıların, CV’lerinin etkinlikte (isim verilmeden) değerlendirebileceğini belirttiler. Bunun için etkinlik öncesi CV’lerin info@arti1turkiye.org mail adresine gönderilmesi istenmektedir. 21 Nisan 2018 Cumartesi günü 13:30’da başlayacak etkinlik Tuke Common Room, Regent’s University, London, Inner Circle, Regent’s Park, London, NW1 4NS adresinde gerçekleşecek.