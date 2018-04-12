Yavruvatan’dan çıkış: 5-3

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme maçında Yavruvatan, zorlanmasına rağmen sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Son haftalarda beklemediği puanlar yitiren Yavruvatan, aldığı bu üç puanla liderin peşine yerleşti.

İlk gol Kayserisporlu Tyler’dan geldi. Buna Yavruvatan Daniel ve Mehmet’le karşılık verip devreyi 2-1 önde kapattı. Son bölümde Ünsal ve Niyazi’nin goleriyle durum 4-1 oldu. Maçı bırakmayan Kayserispor, Barış’ın iki golüyle farkı bire indirdi: 4-3. Son sözü söyleyen Caner, skoru da ilan etti: 5-3.