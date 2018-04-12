TTFF’den Kıbrıslı Rumların baskısına tepki

KIBRISLI Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Futbol Takımı’nın FIFA’ya üye olmayan ülkeler ve bölgelerin takımlarının oluşturduğu CONIFA 2018’e katılmasını engellemek için girişim çabası TTFF tarafından eleştirildi.

İngiltere‘deki Rumlar’ın oluşturduğu İngiltere Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’nca Londra’da gerçekleştirilecek CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na KKTC’nin katılımının engellenmesi için Kıbrıslı Rum tarafından bir lobi gerçekleştiği ileri sürüldü.

TTFF yetkilileri Kıbrıslı Rumların baskısına şöyle tepki verdi:

“KKTC milli takımı 10 günlüğüne İngiltere’ye gelecek ve 16 farklı devletle bir nevi dünya kupası turnuvası gerçekleşecek ve bu alamda herkesin internet üzerinde bilet alıp bize destek olmasını bekliyoruz.” diyen Serdar Sarı, “Biletlerinizi alp bize destek olmanız çok önemli, sizlerin desteği bizim için güç kaynağı olacaktır. Şu an bir Rum lobisi söz konusu, bu maçların oynanmaması için bir lobi çalışmaları bulunmakta. KKTC milli takımıza destek olmak için komite çalışmalarımız gerçekleşiyor hatta başkanlarımız imza kampanyası başlatmıştır. KKTC milli takımına sahip çıkalım ve onlar geldiğinde en güzel şekilde ev sahipliği yapıp, dostluk içinde güzel maçların oynanmasını istiyoruz.” dedi.

Osman Ercen ise “Bu yıl ilk kez böylesi bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız ve Türk toplumu futbol federasyonunda bir tane oyuncumuz milli takımımızla birlikte olacaktır, bu bizler için gurur verici bir olay elbette. Rum lobisinin büyük propaganda hazırlığı başladı, ilk maçımız 31 Mayıs’ta olacak ve o gün saha dışında bir protesto yapacaklarını öğrendik. İlk karşılaşmamız Felvidek’e karşı olacak ve bu ülkenin Başbakanı da bu maça özel konuk olarak aramızda olacak, bu nedenden dolayı yoğun bir ilgi var. Özellikle bu maç için biletlerinizi erken alıp milli takımımıza destek vermenizi bekliyoruz, o gün bir protestoyla karşı karşıya gelebiliriz. Önem alalım şimdiden, milli takımımızı yalnız bırakmayalım ve şimdiden biletlerimizi almaya başlayalım. Erken bilet alınması şart çünkü biletler hızlıca tükeniyor ayrıca bilet alırken web site sayfasına girince 16 tane ülkenin isimleri olacaktır ve bu sayfada Northern Cyprus üzerine tıklayıp o şekilde bilet alınması gerekiyor. Her alınan biletten 1 pound katkı olarak birliğimize ulaşacaktır.” şeklinde konuştu.

Confia 2018 Dünya kupası maçları için biletlerinizi www.conifa.org/en/wfc-2018/wfc-2018-tickets adresinden temin edebilirsiniz.