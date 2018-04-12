TCCA ve TTFF öncülüğünde Kıbrıs festivali düzenlenecek

ÖNCÜLÜĞÜNÜ Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Türk Toplumu Futbol Federasyonunun yaptığı Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festival Komitesi, 10 Haziranda Kıbrıs festivali düzenleyeceklerini duyurdu.

Festival komitesi, 10 Nisan Salı akşamı Grand Palace’de bir basın açıklaması yaparak düzenleyecekleri festival hakkında bilgi verdi.

Komite tarafından dağıtılan basın bildirisinde şu açıklamalar yer alıyor:

“Konsey geçen yıl çok güzel bir festival gerçekleştirdi ve bizler için hayati önem taşıyan ve hassas bir konu üzerine farkındalık yaratmaya başarmıştı.

Festivaller, diasporada yaşayan toplumların yaşamlarında çok önemli rol oynarlar… Aynı zamanda festivaller, birlikte yaşayan toplumların birbirlerini daha iyi tanıyıp anlamalarını sağlama gibi önemli bir misyonları daha bulunur… İşte bizler için çok önemli olan bu festival için tüm dernek ve kuruluşlarımızın bir yürek olması için çok uğraştık ama maalesef başarılı olamadık. Bu yıl iki festival yapılacak.

Bizler toplumsal çıkarlarımız söz konusu olduğunda tüm farklılıklarımızı bir kenara itip birlikte çalışabilmeye inanıyoruz. Üzülerek söylemek gerekir ki tüm kuruluşlarımız bizim gibi düşünmüyor.

Bizler kurum ve kuruluşlara kapılarımızı kimseye kapatmadan bu onurlu görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Demokratik, açık ve saygı prensipleri çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalden en geç dört hafta içeresinde hesaplarımızı bağımsız mali müşavirlerin denetiminden geçirip sizlerle paylaşacağız. Elde edilen kar da tüm kuruluşlarımızdan oluşan vakfa yatırılacak. Aynı zamanda Ramazan ayı olması hesabıyla oruçlu vatandaşlarımıza festivalin sonunda iftar yemeği vereceğiz.”

10 Haziran’da gerçekleşecek olan Festival’de aşağıdaki kuruluşlar katılacak:

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Türk Toplum Futbol Federasyonu, Londra Türk Masterleri, Kıbrıs Türk Cemiyeti, Kıbrıslı Sanatçılar Platformu ve Şeyh Nazım Dergahı.