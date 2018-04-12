‘Suriye’ye askeri müdahale’ açıklaması
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Suriye'nin Doğu Guta kentinde yapıldığı iddia edilen kimyasal silah saldırısına karşılık askeri müdahaleye hazır olduğu bildirildi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in Suriye’nin Doğu Guta kentinde yapıldığı iddia edilen kimyasal silah saldırısına karşılık askeri müdahaleye hazır olduğu bildirildi.
BBC’ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, parlamentodan onay almaksızın Suriye’de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi. (DÜNYA.COM)