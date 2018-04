Kürt ve Türk filmleri East End Film Festivali’nde gösterilecek

LONDRA’NIN en önemli film festivallerden birisi olan East End Film Festivalinde Kürt ve Türk sinemasının yeni ürünleri seyirciyle buluşacak.

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan East End Film Festivali (EEFF) 11-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek ve ilk kez Londra Kürt Film Festivaliyle ortak gösterimler düzenleyecek. Bu işbirliği kapsamında Avusturya’da yaşayan genç Kürt yönetmen Hüseyin Tabak’ın ünlü Kürt yönetmen Yılmaz Güney’in hayatı ve sanatı hakkında yaptığı The Legend Of The Ugly Kıng (Çirkin Kral Efsanesi) isimli belgesel film ile Irak Kürdistan’ında doğan ve yaşamını Berlin’de sürdüren genç Kürt kadın yönetmen Soleen Yusef’in yaptığı ilk uzun metrajlı film olan ve ölen annelerinin cenazesini vasiyet ettiği yere gömmek üzere Almanya’dan yola çıkarak Güney Kürdistan’a giden 3 kardeşin bu vasiyeti yerine getirmek isterken yaşadıklarını anlatan House Wıthout Roof (Çatısız Ev) isimli filmler gösterilecek. Kürt sinemasının gelecek vadeden her iki genç yönetmeni de soru ve cevap bölümleri için gösterimlerden sonra Londra’da seyirciyle buluşacaklar.

EEFF programında ayrıca Türkiyeli kadın yönetmen Reyan Tuvi tarafından yapılan ve Rojava’nın Kobani şehrinin Maheser köyünde çektiği No Place For Tears isimli belgeselide gösterilecek. Yönetmen Reyan Tuvi’nin gösterime katılması bekleniyor.

EEFF’nin bu yıl ki programında gösterilecek olan önemli filmlerden bir diğeri ise Almanya’da yaşayan Türkiyeli yönetmen Fatih Akın tarafından yapılan, başrollerinde ünlü oyuncu Diane Kruger’e yer veren Altın Küre Ödüllü In The Fade (Paramparça) filmi olacak. Yönetmen Fatih Akında Londra’da yapılacak olan gösterime katılarak seyirciyle buluşacak. EEFF programı çerçevesinde ayrıca Fatih Akın ile kendi sineması üzerine sohbeti içeren ayrı bir etkinlikte düzenlenecek.

Festivalde gösterilecek bir diğer film ise son aylarda Türkiye’de ses getiren en önemli filmlerden birisi olan ve Hakan Günday’ın romanından yönetmen Onur Saylak tarafından sinemaya uyarlanan bol ödüllü film Daha (More) olacak.

EEFF programı kapsamında gösterilecek olan bu filmlerin gösterim detayları aşağıdaki gibidir:

The Legend Of The Ugly Kıng (Çirkin Kral Efsanesi): 15 Nisan 2018 pazar günü saat 15.00’te Curzon Aldgate Sineması (Goodman’s Fields, 2 Canter Way, London E1 8PS) . Yönetmen Hüseyin Tabak gösterim sonrası soru ve cevap bölümüne katılacaktır.

House Wıthout Roof (Çatısız Ev): 15 Nisan 2018 pazar günü saat 18.00’de Richmix sinemasında (35-47 Bethnal Green Rd, London E1 6LA) . Yönetmen Soleen Yusef gösterim sonrası soru ve cevap bölümüne katılacaktır.

No Place For Tears: 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 20.45’te Richmix sinemasında (35-47 Bethnal Green Rd, London E1 6LA). Yönetmen Reyan Tuvi’nin gösterim sonrası soru ve cevap bölümüne katılması beklenmektedir.

In The Fade (Paramparça): 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de Rio Sinemasında (107 Kingsland High St, London E8 2PB) . Yönetmen Fatih Akın gösterim sonrası soru ve cevap bölümüne katılacaktır.

Daha (More): 25 Nisan 2018 Perşembe günü saat 18.30’da Rio Sinemasında (107 Kingsland High St, London E8 2PB).

East End Film Festivali kapsamında gösterilecek olan bu filmleri izlemek için biletlerinizi önceden internetten almak için EEFF’nin www.eastendfilmfestival.com sayfasını ziyaret edip ve filmlerin isimlerini tarayarak elde edebilirsiniz.