‘Çanakkale Ruhu’ Londra’da yeniden canlandı '57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2' eseri, 5 Nisan'da Londra seyircisi ile buluşarak Türkiye, İngiltere ve ANZAKlar arasındaki dostluğu kuvvetlendirdi

CAN Atilla’nın, ismini ilk Gelibolu çıkarmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kendilerini feda eden askerlerden alan ’57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2′ eseri, 5 Nisan’da Londra seyircisi ile buluşarak Türkiye, İngiltere ve ANZAKlar arasındaki dostluğu kuvvetlendirdi.

Londra’daki Yunus Emre Enstitüsü’nün, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği anma konseri, T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’in Atatürk’ün ölümsüz sözlerini hatırlatmasıyla başladı:

“Bizim ülkemizin topraklarında yan yana yatan Coniler ile Mehmetlerin arasında bize göre bir fark yoktur. Siz, oğullarını uzak ülkelere gözyaşları içinde gönderen anneler… Sizin oğullarınız şimdi huzur içinde bizim bağrımızda yatıyorlar. Onlar da bu topraklarda yaşamlarını yitirdikten sonra, bizim çocuklarımız olmuşlardır.”

Birds Without Wings (Kanatsız Kuşlar) romanının, uluslararası satış rekorları kıran yazarı Louis de Bernières, yapmış olduğu konuşmayla aynı temanın üzerinde durdu. Kitabından okuduğu, Çanakkale Cephesi’nin arka planını anlatan alıntılarla, İngilizler, ANZAKlar ve Türkler arasında savaş koşullarına rağmen oluşan saygı ve yakınlığı hatırlattı.

Can Atilla’nın uluslararası prömiyerini yapan, güçlü ama bir o kadar da dokunaklı olan senfonisi, yarattığı atmosferle savaşın üzücü yanlarını da hissettirdi. Şef Burak Tüzün’ün başarıyla yönettiği, dünyaca ünlü İngiltere Kraliyet Filarmoni Orkestrası’na, seçkin solo sanatçılar çellist Onur Şenler ve soprano Angela Ahıskal eşlik etti.

Program, Thomas Tallis’den ‘Ralph Vaughan Williams’ Fantasia on a Theme’, Butterworth’dan ‘A Shropshire Lad’ ve Elgar’dan ‘Nimrod & Finale’ ile gecedeki 1. Dünya Savaşı ortamını pekiştirdi. Etkinliği, aslen Kıbrıs Türk asıllı olan Britanyalı oyuncu Nalan Burgess sundu.

Anma etkinliğine katılan Kent Dükü Prens Edward, Türkiye Cumhuriyeti’ne “İnsanlığımızın ortak ruhunu şereflendirdiği” için teşekkür etti. Diğer katılımcılar arasında, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, üst düzey diplomatlar ve kültür & sanat, sivil toplum ve iş dünyasından seçkin davetiler vardı.

1915-16’te Çanakkale Savaşı’na katılan askerleri ve aralarında oluşan dostluğu anmak için düzenlenen konserin bilet satışlarının bir kısmı Commonwealth Şehitlik Vakfı’na bağışlanacak. Commonwealth Şehitlik Komisyonu’nun yardım kolu olan Commonwealth Şehitlik Vakfı, Gelibolu Yarımadası’nda neredeyse 50bin kişilik bölüğün mezarlarının bakımını ve muhafazasını üstlenmiş bulunuyor.