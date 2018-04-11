YTB, 15 ülkede ‘Hafta Sonu Okulu’ açıyor

YURT Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana dil ve kültürlerini öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak için “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı”nı başlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların kimliğini, kültürünü ve değerlerini muhafaza etmelerini, bulundukları ülkelerde aktif bireyler olmalarını ve ana vatanlarıyla bağlarını sürdürmelerini hedefleyen program, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları tarafından YTB’nin mali desteğiyle uygulanmak üzere hayata geçirildi.

İLK SIRADA ANA DİL VAR

Programın öncelikleri arasında ilk sırayı yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana dillerinde yetkinlik kazanmaları alıyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve entelektüel açıdan gelişmelerini ve Türkiye‘yi tanıyarak ana vatanlarıyla bağ kurmalarını hedefleyen “Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı”na, eğitim alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen eğitim kurumları ve şirketler kendi projeleriyle başvurabilecek. Kabul edilen projelere sağlanacak destek paketinde eğitmenlere, proje yürütücüsüne, sosyal ve kültürel etkinliklere dair ödemeler ile müfredat ve materyal desteği yer alıyor. Başvuran kurumların, projenin uygulanacağı bölgedeki hedef öğrenci sayılarını ve projeye duyulan gereksinimi de başvuru esnasında belirtmesi gerekiyor. Proje başvuruları ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralyaülkelerine açık olacak.

HAFTADA EN AZ 5 SAAT

Hafta sonu okulları aday projelerinde yer alan programların haftada 2 saat Türkçe, bir saat tarih, bir saat din ya da değerler eğitimi ve bir saat kültür-sanat kursu ya da etkinliği içerecek şekilde 5 saat olarak planlanması gerekiyor. Faaliyet programının en az 32, en fazla 40 hafta sürecek şekilde hazırlanması koşulu bulunuyor.

Sınıfların 15-25 kişilik gruplardan oluşması ve öğrencilerin yaş aralığının 6-9, 10-13 ve 14-17 şeklinde olması da aday projelerde aranan şartlar arasında yer alıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Proje başvuruları, internet üzerinden 30 Haziran’a kadar sürecek. İlgililerin, önce “http://proje.ytb.gov.tr/” adresinden üyelik kaydı yapmaları ardından üyelik bilgileri ile proje sistemine giriş yaparak başvuru için istenen formları doldurarak programa başvurmaları gerekiyor. Programa dair detaylı bilgilere ise “https://www.ytb.gov.tr/anadoluhso” adresinden ulaşılabiliyor. (HÜRRİYET)