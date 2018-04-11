Rus ajanın kızı Yulia Skripal taburcu edildi

4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde babası eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen 33 yaşındaki Yulia Skripal taburcu edildi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre Yulia Skripal, tedavi gördüğü Salisbury Bölge Hastanesi’nden Pazartesi günü taburcu edildikten sonra açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.

66 yaşındaki Sergey Skripal’ın hastanede tedavisi halen sürüyor.

Baba Skripal’in durumunun “hızla iyileştiği” belirtildi.

Sergey Skripal ve kızı Yulia, Salisbury’deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuştu.

KİMYASAL MADDE İLE ZEHİRLENDİLER

Yapılan incelemeler baba-kızın Noviçok adlı kimyasal bir madde ile zehirlendiğini ortaya çıkarmıştı.

İngiltere hükümeti, Rusya’yı suçlamış ve Moskova’ya yönelik bir dizi diplomatik yaptırım uygulamaya koymuştu.

Eski çifte ajan Sergey Skripal, Rusya askeri istihbarat servisinde görev yaptığı dönemde, İngiltere istihbaratı için çalıştığı suçlaması nedeniyle hapse atılmıştı.

Ancak Skripal daha sonra ABD ve Rusya arasında 2010’da yapılan ajan değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.(BBCTÜRKÇE)