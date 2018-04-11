Londra Kitap Fuarı’nda Türk Edebiyat Eserleri sergilendi

Dünya’nın en büyük kitap fuarlarından birisi olan ‘London Book Fair’ yoğun bir ilgi görüyor. Aynı zamanda yayınevleri ve büyük ölçekli matbaaların da stantlarına yer verilen uluslararası fuarda Türkiye’den gelen standlarda oldukça ilgi görüyor.

Olympia Sergi Merkezi’nde bu yıl 47.si düzenlenen ‘London Book Fair’ fuarında Türkiye Ulusal Standı’nın açılışı Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Türk mutfağının lezzetlerinin sunulduğu bir kokteyl konuklar tarafından da ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca, 10 seneyi aşkın bir süredir İngiltere, ABD ve Ortadoğu’da Türk mutfağı ve Türk yemekleri dersi veren Özlem Warren’ın ‘Özlem’s Turkish Table: Recipes from My Homeland’ isimli kitabının da tanıtımına yer verildi. Yaptığı konuşmasında kitabının içeriği konusunda bilgiler paylaşan Warren, konuşmasının ardından hazırladığı humus, muhammara ve Antakya’nın kömbe kurabiyesinden katılan konuklara ikram etti.

II.Abdülhamid’e ait fotoğraf koleksiyonun yer aldığı önemli bir proje olan ‘Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı – İngiltere İlişkileri’ adlı kitap Fransa ve Almanya’nın ardından İngiltere’de de tanıtılıyor.

Türkiye Ulusal Standı’nda onlarca şairin farklı dillerde yayınlanmış eserleri de tanıtıldı. Etkinliğine katılan çok sayıda yayıncı ve okur tarafından büyük ilgiyle incelenen kitaplar, Türk edebiyatına, kültürüne ve sanatına ilişkin nitelikli içerikler sunuyor.

KKTC STANDI İLK KEZ FUARDA YERİNİ ALDI

Fuarda bu yıl ilk defa ‘Türkiye Ulusal Standı’nın içerisinde KKTC standının olması da dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak açılışa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran “KKTC olarak bu yıl biz de yer alıyoruz. Kendi kitaplarımızı, Kıbrıs’ta basılan Türkçe ve İngilizce veya başka dillerde olan kitaplarımızdan küçük bir grup sergileme imkanı bulduk. Ancak bunun ilk olması dolayısıyla gerek eser sahipleri gerek yayınevlerinin bu konuda ki ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu fuar uluslararası olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Umarım gelecek yıllarda da standımız daha da gelişerek yerini almaya devam edecektir.” dedi.

Kitap ticareti ve telif hakları bakımından dünyanın en önemli kitap fuarlarından birisi olan fuara, bu yıl 56 ülkeden katılım olurken fuar Perşembe günü (bugün) sona erecek.