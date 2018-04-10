Yeni Boğaziçi’den gol şov: 10-0

Birinci Küme’nin Britannia Playing Fields’te oynanan maçında Yeni Boğaziçi, lig sonuncusu Fenerbahçe’yi 10-0 mağlup etti.

Play-off ümidi çok az olan Yeni Boğaziçi, zayıf rakibi karşısında gol yollarını kolay buldu. Maça oldukça tempolu başlayan konuk takım ilk 45 dakikayı da 5-0 önde tamamladı. Yeni Boğaziçi’ne farklı skoru getiren gollerden dördünü Shane atarken, Ashley ve Marko da ikişer kez aynı sevinci yaşadı. Diğer gollere ise Necati ve Darren imzalarını attı.