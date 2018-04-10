Ukay Catering sos sektörünün en iddialısı Gıda sektöründeki başarıları ve girişimleri ile uzun yıllardır adından söz ettiren ve tüketicilerin vazgeçemediği bir markaya dönüşen Ukay Catering, yıllar geçse de arayacağınız lezzetli soslar üretiyor.

Gıda sektöründeki başarıları ve girişimleri ile uzun yıllardır adından söz ettiren ve tüketicilerin vazgeçemediği bir markaya dönüşen Ukay Catering, yıllar geçse de arayacağınız lezzetli soslar üretiyor. 1970 yılında domates sosu üretimiyle gıda piyasasına giren Ukay Catering yöneticisi Işık Vedat, bugün ketçap çeşitlerinin yanı sıra kahverengi sos (Brown Sauce), barbekü sos, hardal (mustard) ve sirke çeşitleri gibi değişik soslar içeren Ukay Catering etiketli ürünlerle oğlu Alper Vedat ve kızı Işın Vedat’ın da yer aldığı bir kadroyla yüzlerce işletmeye satış yapıyor.

SADECE İNGİLTERE’NİN DEĞİL AVRUPA’NIN DA SEVİLEN LEZZETİ

Britanya genelinde büyük gıda toptancıları ve binlerce işletmenin sos ihtiyacını karşılayarak milyonlarca kişinin damaklarında iz bırakan Ukay Catering, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yüz binlerce insanın severek tükettiği bir lezzet halini almış.

Perakende sektörü için 450ml, 650ml ve 900 ml ketçap, brown ve barbekü sos imal eden firma, 1 ila 4 litre arasında değişen sos çeşitlerini de takeaway, restoran, kafe ve diğer gıda işletmelerinin kullanımına sunuyor. Ukay Catering müşterilerine, 300ml’den 1 tona kadar çeşitlilik gösteren toptan alım imkanı da sağlıyor.

MÜŞTERİYE ÖZEL ÜRÜN ETİKETİ

Yaklaşık 50 yıldır geleneksel tarifini bozmadan beş farklı tatta ketçap üreten firma, müşterilerinin isteği doğrultusunda özel etiketleme yaparak ürünlerini tüketicisiyle buluşturuyor. Böylece kaliteden ödün verilmeden gıda toptancılarının kendi markalarını oluşturma fırsatı sunuluyor.

KETÇAPTA RAKİBİ YOK

Ürettikleri ketçap ile Birleşik Krallık’ın tamında sevilen bir lezzeti yakaladıklarını belirten firma yöneticisi Işık Vedat, başından geçen bir hadiseyi bizimle de paylaştı. “Bir gün çat kapı gelen bir kişi sekreterimize benimle görüşmek istediğini söyledi; ben ise görüşmeyi kabul ettim ve gelen kişinin ketçap piyasasındaki en büyük rakibimizin satış uzmanı olduğunu öğrendim. Randevu almadan gelen bu kişi uzun zamandır müşterilerimize ketçap satmaya çalışıyordu. Gelen adama ziyaretinin sebebini; “Rakibiniz olarak müşterilerinizi ziyaret ediyor onlara mayonez başta olmak üzere çeşitli sos ürünleri satıyorum fakat şimdiye kadar sizin ketçabınızı kullanan hiçbir kimseye değil ürün satmak, onlara ürün örneği verme konusunda bile ikna edemedim. Başarınızın sırrını öğrenmek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdim.” diyen Vedat, ketçap üretiminde ve satışında rakiplerinin olmadığını ifade etti.

KETÇABIMIZLA KENDİ SOSLARINI ÜRETİYORLAR

Başarılı işadamı konuşmasının devamında bazı müşterilerinin kendi soslarını üretmek için Ukay Catering ürünü ketçap kullandığını dile getirdi: “İnsanların ağız tatları yaşadıkları bölgeye ve kültürlerine göre değişiyor; mesela Türkiye’de ketçaplar daha çok salçaya yakın çünkü insanımız yemeklerine salça katıyor. Mesela İspanya’da tattığım ketçaplar daha tuzluydu; İspanyol ağız tadına göre üretilen ketçapların tuzlu olması ise ürünün maliyetini düşürüyor. Biz İngiltere genelinin ağız tadına hitap eden bir ketçap üretmeye çalıştık. Elde ettiğimiz başarının ardından bizden acılı ketçap talep edenler oldu fakat biz bunu kabul etmedik ve onlar da yine bizden vazgeçmeyip kendi acılı soslarını bizim ketçabımızı kullanarak yaptılar ve halen üretiyorlar.”

ŞEKERLİ KETÇAP OLMAZ

McDonald’s ile İngiltere gıda sektörüne giren Heinz’ın ürünlerini fazla şekerli ve asitli olarak değerlendiren Vedat, “Ürünümüzün kalitesi ve lezzetinden çok eminiz. Öyle ki İngiltere’nin önde gelen gıda toptancılarından (Cash and Carry) birinde yaptığımız anketlerde insanların Heinz’e karşı bizi tercih ettiklerini gördük. Tatlı olması için daha fazla şeker katılan ketçaplar insanlar tarafından artık istenmiyor ve şekerin insan bünyesine zararından dolayı tercih edilmiyor. Ankete katılan bir kadın, farkında olmadan çocuğuna şeker yedirdiğini dile getirdi ve artık bizim soslarımızı tüketeceğini söyledi.”

SOS MALİYETİ DEĞİL MEMNUNİYETİ ARTIRIR

Günümüzde birçok işletme yöneticisinin “Sosu ücretsiz veriyorum, maliyeti artırıyor.” gibi yanlış düşüncelere kapıldığını dile getiren tecrübeli iş adamı Vedat, “Bazı müşterilerim ketçap için müşteriden para almadığını söyleyip, “Bana en ucuzunu getir” diyor, bense onlara en ucuz eti veya patatesi bile kaliteli ketçapla lezzetli kılabileceklerini anlatıyorum. Burger içine konulan soğandan para alınmıyor ve hiçbir mekan sahibi “Soğan için ekstra para almıyorum, o halde en ucuz soğanı kullanayım.” demiyor. En kaliteli eti, patatesi ve diğer ürünleri kullanarak lezzetli yemekler hazırlayan bazı restoranların ise maliyeti düşüreceğini inanarak ucuz sos kullandıklarını ve tüm emeklerini bir anda çöpe atıklarına şahit oluyoruz. Yanlış yapılan hesaplar nedeni ile mekan yöneticileri sos kullanımının maliyetleri artırdığını düşünüyor ama öyle değil; ketçabın maliyeti devede kulak kadar az.” dedi.

HER ZAMAN TOPLUMUN YANINDA

Ukay Catering bir yandan ürünleri ile tüketiciye en sağlıklı sosları sunarken bir yandan ise üstlendiği sosyal sorumluluk bilinciyle topluma maddi ve manevi destekler veriyor. Her türlü kültürel, sanatsal ve toplumsal olarak katkı sağlamaya özen gösteren şirket yönetimi, topraklarından kilometrelerce uzakta yaşayan toplum üyelerimizin yanında yer alamaya devam edeceklerini belirtiyor.

İLETİŞİME GEÇİN

Sos üretiminde kalite arayan firmalar 020 8520 5999 numaralı telefondan ya da www.ukaycatering.co.uk internet adresinden Ukay Catering’e ulaşıp ayrıntılı bilgi edinebilirler.