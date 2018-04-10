Türkçe konuşan toplumu sarsan intihar Thames Nehri kıyısına vuran cansız bedenin 35 yaşındaki Sinan Altuntaş’a ait olduğu öne sürüldü.

Thames Nehri kıyısına vuran cansız bedenin 35 yaşındaki Sinan Altuntaş’a ait olduğu öne sürüldü.

Güney Londra’nın Battersea bölgesinde yaşayan Altuntaş’ın evinin yakınındaki köprü üzerinden nehre atladığı tahmin ediliyor.

Altuntaş 12 yıl önce İngiltere’ye dil eğitimi için gelen ve sonrasında burada yaşamayı tercih etmişti.

Birkaç gün boyunca kendisinden haber alınamayan Altuntaş’ın ev arkadaşının polise yaptığı ihbar üzerine acı gerçek ortaya çıktı.

Thames Nehri kıyısına vuran cesedi inceleyen görevliler cesedin üzerinden Altuntaş’a ait bir kimlik buldu.

Kimlik teşhisinin ardından arkadaşları Altuntaş’ın Türkiye’de yaşayan ailesine acı haberi verdi.

Duyduklarına inanamayan aile üyeleri 35 yaşındaki Sinan’ın ölüm haberi ile yıkıldı.

Nehirde boğulan Sinan, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderilecek.