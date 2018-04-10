Sınır dostluğu futbolla pekişti (VİDEO) Türkiye’de sınır komşusu olan Gaziantep ve Suriye’nin İngiltere’deki futbol temsilcileri dostluk maçında biraraya geldi.

Türkiye’de sınır komşusu olan Gaziantep ve Suriye’nin İngiltere’deki futbol temsilcileri dostluk maçında biraraya geldi.

Geçtiğimiz Pazar günü Wadham Lodge Sports Ground’da oyanan karşılaşma iki taraf için de renkli geçti. Londra Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Gaziantepspor ile İngiltere’de yaşayan Suriye toplumunun temsilcisi gençlerin futbol alanındaki buluşması ilginçti. Karşılaşmadan 8-2’lik skorla galip ayrılan taraf Gaziantepspor oldu.

Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu, “Burada yaşayan Suriyeli insanların kurduğu bir dernek adına sahaya çıktılar. Dostluk maçı gayet güzel geçti. Sanıyorum Türk Ligi’nde sezon kapandıktan sonra bir de onların sahasına gidip rövanşı oynayacağız” dedi.

Fotoğraflar ve Video: ÖZER ÖCAL

Suriye UK

Gaziantepspor takım kaptanı Anıl Aslan (solda),Suriye UK kaptanı Muhammed Kunbus’a maçtan önce ev sahibi olarak bir buket çiçek verdi.