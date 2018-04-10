Koyunlar köyün altını üstüne getirdi

İngiltere'nin Rhydypandy köyünde otlandıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.

2 saat önce
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İngiltere’nin Rhydypandy köyünde otlandıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.

İngiltere‘nin Rhydypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölge yetkilisi Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

KOYUNLAR SOKAKLARDA KOŞUŞTURUYORDU

Richard “Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti” dedi.

YASADIŞI FABRİKAYA AİT ESRAR KALINTILARINI YEDİLER

Sputniknews’in haberine göre, koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtildi. Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi. (HABERLER.COM)

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