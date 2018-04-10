Konyalı Şahin L.’nin başı devlet yardımlarıyla dertte Devletten yaklaşık 40 bin pound yardım alan ve “Seyahat etmekten hoşlanmıyorum” dediği iddia edilen Şahin L.’nin 9 yılda 839 adet uçak bileti satın aldığı tespit edildi.

Devletten yaklaşık 40 bin pound yardım alan ve “Seyahat etmekten hoşlanmıyorum” dediği iddia edilen Şahin L.’nin 9 yılda 839 adet uçak bileti satın aldığı tespit edildi.

61 yaşındaki Konya doğumlu Şahin L.’nin ayrıca beyan etmediği 5 farklı banka hesabına 420 bin pounddan fazla paranın girip çıktığı da ortaya çıktı.

Glasgow’un Partick bölgesinde yaşayan Şahin L., çıkarıldığı Glasgow Sheriff Mahkemesinde bir takım suçlar işlediğini kabul etti.

Yapılan araştırmada Şahin’in 1 Nisan 2005 tarihinden 9 Mayıs 2014 tarihine kadar 16,491 pound gelir yardımı, iş destek yardımı ve iş arama yardımı aldığı, 25 Nisan 2005 tarihinden 21 Nisan 2015 tarihine kadarsa 23,508 pound ev ve emlak vergisi yardımı aldığı tespit edildi.

Şahin L:’nin devletten yardım almak için yetkililerle yaptığı telefon konuşmalarında hiçbir birikiminin olmadığını söylediği ve 5 banka hesabını bildirmediği belirtildi.

Richard Hill adlı bir yetkili bu süreçte Şahin L.’nin istihdam destek yardımı talebiyle ilgili olarak birkaç tıbbi değerlendirme formu doldurduğunu ve formlarda Şahin’in sadece randevusu olduğunda evden dışarı çıktığını, yalnız başına dışarı çıkmadığını, zamanın çoğunu evde geçirdiğini ve seyahat etmekten hoşlanmadığını yazdığını söyledi.

2012 YILINDA ANLAŞILDI

İş ve Emeklilik Dairesi Haziran 2012 tarihinde devlet yardımı alan Şahin’in banka hesaplarında büyük miktarda para giriş çıkışı olduğu ve yurtdışına uçak seyahatleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Richard Hill açıklamasının devamında Şahin hakkında yürütülen araştırmalarda beyan edilmeyen 5 banka hesabı bulunduğunu ve bu hesaplara söz konusu dönemde 426,625 pound para girişi yapıldığı ve 423,436 pound para çıkışı yapıldığı ortaya çıktı.

Hesaplara tek seferde 14,900 pounda kadar para girişi yapıldığı ve günler içinde çekildiği veya transfer edildiği belirlendi.

Şahin’in Nisan 2005 ile Mayıs 2014 döneminde 839 adet uluslararası uçak bileti satın aldı.

Şahin tarafından satın alınan uçak biletlerinin çoğunda başkalarının adı yazıyordu.

Savunmayı yapan avukat Ryan Sloan, Şahin’in Glasgow’daki Türk toplumu içinde önde gelen bir isim olduğunu söyleyerek, başkalarının emanet ettiği paraları hesabına yatırdığı ve çektiğini bunun karşılığında ise sadece kendi uçak bilet paralarının ödendiğini belirtti.

Şahin, beyan etmediği hesaplardaki para trafiğini kabul etti.

Mahkemeyi yöneten Joseph Platt, raporları erteleyerek Şahin L.’nin gözaltında kalmaya devam etmesine karar verdi.