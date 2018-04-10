Koçgiri sonuca sevindi: 4-2

Peter May Sports Centre’da Bağcıl FC’ye konuk olan Koçgiri, üç puanı 4-2’lik skorla aldı.

3 saat önce
0 45 Bir dakikadan az
Noyan Tajbaksh hat-trick yaptı.

Peter May Sports Centre’da Bağcıl FC’ye konuk olan Koçgiri, üç puanı 4-2’lik skorla aldı.

Birinci Küme’de kalmaya çalışan Bağcılar FC, uzun süre rakibiyle başa baş oynamasına karşılık, yapılan hatalarla kalesinde golleri buldu. Koçgiri ise usta ayaklarının vuruşlarıyla skoru lehine çevirdi.

Tashan Richmond ve Noyan Tajbaksh ile 2-0’lık avantaj yakalayan konuk takım karşısında Vedat Ezel’in kazanılan penaltı atışını ağlara göndermesiyle Bağcılar FC, soyunma odasına umutlu girdi. İkinci 45 dakikada Eyüphan Erdem beraberlik sayısını kaydetti: 2-2. Kalan sürede etkisini arttıran Koçgiri, Noyan Tajbaksh’ın golleriyle sahadan üç puanla ayrılmasını bildi: 4-2. Son devrede Bağcılar FC’den Vedat Ezel kırmızı kartla oyundışı kaldı.

Koçgiri
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