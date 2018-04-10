Kavazoğlu ve Misaulis için anma gecesi düzenlenecek AKEL Partisi üyeleri Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Misaulis, ölümlerinin 53. yıldönümünde Londra’da yapılacak etkinlikle anılacak.

AKEL Partisi üyeleri Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Misaulis, ölümlerinin 53. yıldönümünde Londra’da yapılacak etkinlikle anılacak.

Kıbrıslı Rum ve Türklerin birlik ve barış içinde yaşaması için hayatlarını feda eden Kavazoğlu ve Misaulis, öldürülmelerinin üzerinden yarım asır geçmesine rağmen unutulmuyor.

11 Nisan 1965 tarihinde bir suikast sonucu öldürülen Kavazoğlu ve Misaulis için 12 Nisan, Perşembe yapılacak etkinliğe Kıbrıs Toplum Merkezi (Cypriot Community Centre) ev sahipliği edecek.

Gecenin ana konuşmacıları AKEL Partisinden Takis Hadjigeorgiou ve CTP’den Doğuş Derya olacak.

Earlham Grove, Wood Green, Londra, N22 5HJ adresinde yer alan Kıbrıs Toplum Merkezindeki etkinlik 12 Nisan Perşembe saat 19.15’te başlayacak.