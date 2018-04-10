Ebeveynleri kadar eğitimli olamayan erkekler mutsuz oluyor

Ebeveynleri kadar eğitimli olamayan erkekler mutsuz oluyor

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, ebeveynlerinden daha iyi bir eğitim seviyesine erişememenin erkekler için boşanma kadar stres yarattığını ortaya çıkardı.

25 ila 65 yaş arasındaki yaklaşık 53 bin kişiyi ele alan Avrupa Sosyal Taraması’nı analiz eden araştırmacılara göre, kadınlar içinse ebeveynlerinin eğitim seviyesine erişip erişmemek bir stres faktörü değil.

Araştırma ekibinin başındaki Alexi Gugushvili, “Bunun nedeni erkeklerin kadınlara kıyasla başarı ve başarısızlığı ellerinde olmayan nedenler yerine kendi meziyet, yetenek ve çabalarıyla ilişkilendirmeye daha yatkın olmaları olabilir” diyor.

28 Avrupa Birliği ülkesinde yapılan taramaya dayanan araştırmada ebeveynler ve çocukları öncelikle eğitim seviyelerine göre ayrıldı, ardından bu kişilerin depresif, yalnız ya da üzgün kategorileriyle psikolojik durumları belirlendi.

Bulguların boşanmanın yarattığı stres seviyeleriyle benzer olduğu ortaya çıktı. (BBCTÜRKÇE)