Dolar, Euro, Sterlin güne rekorla başladı

Sterlin/TL ise 5.7666 ile rekor kırarken, sonrasında 5.73'lü seviyelere geriledi.

5 saat önce
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Dolar kuru tarihi zirvesini 4.0786 TL seviyesine taşırken, sonrasında 4.06’lı seviyelere geriledi. Euro kuru 5 TL üzerindeki hareketini sürdürürken, Sterlin 5.7666 TL ile yeni rekorunu kırdı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybıyla, Türk Lirası da geriliyor. Dolar/TL uluslararası piyasalarda görülen işlemlerle tarihi rekor seviyesini 4.0786 TL’ye taşırken, saat 09.25 itibarıyla 4.0613 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL zirvesini 5.0281 TL’ye taşırken şu dakikalarda 5.0001 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.7666 ile rekor kırarken, sonrasında 5.73’lü seviyelere geriledi. (HÜRRİYET.COM)

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