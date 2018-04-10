Dışişleri Bakanlığı: “Bu zihniyet, güvensizliği derinleştirir”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Londra’da düzenlenecek olan futbol müsabakalarına KKTC Milli Takımı’nın katılımını engellemek isteyen yurtdışında yaşayan Rumların tavrını eleştirdi.

Açıklama şöyle:

“Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların spor gibi son derece insani ve barışçıl bir aktiviteye karşı göstermiş olduğu tahammülsüzlük kaygı vericidir. 31 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek olan 2018 ‘Paddy Power’ Dünya Futbol Kupası müsabakalarına katılmaya hak kazanan futbol Milli Takımımızın böyle bir spor etkinliğinde yer almasına dahi tahammül edemeyip mektup ve benzeri yöntemlerle bunu engellemeye çalışan yaklaşımları Kıbrıs Türk Halkı’na yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONIFA’nın organize ettiği ve sporcuların katılacağı böyle bir etkinlikteki varlığımızdan rahatsız olan zihniyetin bu ve benzeri girişimleri iki toplum arasındaki güvensizliği derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bizimle bir ortaklık kurmayı istediğini söyleyerek Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin, insanımıza ve özellikle de gençlerimize nefes aldırmamaya çalışan bu türden çağdışı yaklaşımlara arka çıkması değil, bunları sona erdirmesi için tedbir alması gerekir.

Kıbrıs’ta içeriği ve adı ne olursa olsun iki taraf arasında kurulacak olan her tür ilişkinin sağlıklı ve barışçıl olabilmesi için sadece müzakere başlıkları konusunda değil ama esasen bu konularda bir zihniyet değişiminin gerekli olduğu aşikardır. Başta Birleşik Krallık olmak üzere bu adada çözümü ve iki taraf arasında güvene dayalı bir ilişkiyi savunduğunu söyleyen tüm aktörlerin bu anlamsız ve çağ dışı davranışlara müsamaha göstermemelerini bekliyoruz”. (KIBRISPOSTASI)