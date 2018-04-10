British Gas elektrik ve doğalgaza zam yaptı Birleşik Krallık’ın en büyük enerji sağlayıcı firması British Gas, standart tarifede elektrik ve doğalgaz ücretlerine %5,5 veya yıllık 60 pound oranında zam yaptı.

Birleşik Krallık’ın en büyük enerji sağlayıcı firması British Gas, standart tarifede elektrik ve doğalgaz ücretlerine %5,5 veya yıllık 60 pound oranında zam yaptı.

Yapılan zamla elektrik ve doğalgaz ihtiyaçlarını Brtish Gas’dan karşılayan tüketicilerin yıllık faturalarının 1161 pounda kadar yükselmesi bekleniyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yapılan zamdan 4,1 milyon tüketici etkilenecek.

Alınan zam kararı 29 Mayıstan itibaren uygulanmaya başlayacak.

1 YIL GEÇMEDEN YENİ ZAM

Geçen Eylül ayında yapılan zammın üzerinden daha 1 yıl geçmeden yeni zam yapıldı.

Son zamla beraber British Gas müşterileri 7 ay içinde %12,5 oranında zam ödemek zorunda bırakıldı.

HÜKÜMETİ SUÇLADILAR

British Gas yapılan zammın sebeplerinden biri olarak hükümetin politikalarını işaret etti.

Zammın ardından konuşan Enerji Bakanı Clarie Perry ise firmanın yaptığı zamdan rahatsızlık duyduklarını ifade edip, British Gas müşterilerinin hali hazırda gereğinden fazla para ödediklerini belirtti.