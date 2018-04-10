AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada

Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında 995 bin kişiye Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı verildi. Bu sayı 2015 yılında 841 bin, 2014’te de 889 bin olarak kaydedilmişti. 2016’da AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 12’sinin daha önce başka bir AB ülkesinin vatandaşı olduğu, çoğunluğun ise üçüncü ülke vatandaşı ya da vatansız olduğu bildirildi.

AB vatandaşlığına geçenler arasında Fas (101 bin 300), Arnavutluk (67 bin 500), Hindistan (41 bin 700) ve Pakistan (32 bin 900) vatandaşları üst sıraları paylaşıyor. Faslıların yüzde 89’u İspanya, İtalya ve Fransa vatandaşlığına geçerken, Arnavutların yüzde 97’si İtalya ve Yunanistan vatandaşı oldu, Hintlilerin yüzde 60’ı ve Pakistanlıların da yüzde 51’i İngiltere vatandaşlığına geçti.

TÜRKLERİN ÇOĞU ALMAN VATANDAŞI OLDU

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32 bin 800 kişiye AB vatandaşlığı verildi. Bu kişilerin yüzde 50’ye yakını Almanya vatandaşı olurken, yaklaşık yüzde 18’i Fransa, yüzde 9’a yakını da Hollanda vatandaşı oldu.

2016’da Fas, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Romanya ve Ukrayna’dan vatandaşlık hakkı kazananlar, AB üyesi bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin yüzde 33’ünü oluşturuyor. AB vatandaşı olup da başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçenler arasında Rumenler (29 bin 700) ve Polonyalılar (19 bin 800) listenin ilk iki sırasında yer alıyor.

BREXIT’İN BAŞVURULARA ETKİSİ

İngiltere’nin AB’den ayrılma planlarının da birçok İngiliz’i diğer AB üyesi ülkelerin vatandaşlığını almak için başvurmaya yönelttiği tahmin ediliyor. Eurostat’ın verilerine göre, Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 6 bin 555 İngiltere vatandaşı, başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçti. Bu, 2 bin 478 İngiliz’in başka bir AB ülkesinin vatandaşı olduğu 2015 yılına oranla yüzde 165’lik bir artış anlamına geliyor. Bu hakkı kazanan İngilizler, 2019 Martı için öngörülen Brexit’ten sonra da AB vatandaşlarının haklarına sahip olacak, örneğin dilediği AB ülkesinde yaşayıp çalışabilecek. Eurostat verilerini açıklayan sözcü, AB Komisyonu’nun İngilizler’e başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçmeleri yönünde tavsiyede bulunup bulunmayacağına dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ ORANINDA HIRVATİSTAN BİRİNCİ

Vatandaşlığa geçişlerin ülkede yaşayan yabancılara oranı sıralamasında, her 100 yabancıdan 9,7’sinin vatandaşlık hakkı kazandığı Hırvatistan ilk sırada bulunuyor. İsveç (7,9) ikinci, Portekiz (6,5) de üçüncü sırada. Listenin en sonunda ise her 100 yabancıdan 0,7’sinin vatandaşlığa geçtiği Avusturya, Letonya ve Slovakya yer alıyor. (CNNTÜRK)