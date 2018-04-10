AB vatandaşları sağlık giderlerini karşılayamıyor

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı verilere göre, AB üyesi Yunanistan, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Letonya, Slovakya ve İtalya‘daki vatandaşların yüzde 50’den fazlası sağlık giderlerini karşılamakta ‘ciddi sıkıntı’ çekiyor. Yunanistan’daki vatandaşların yüzde 90’ının sağlık giderlerini karşılamakta zorluk çektiği belirtilirken, bu oran Macaristan’da yüzde 74, Rum yönetiminde yüzde 72, Letonya’da yüzde 64 ve İtalya’da yüzde 56 olarak belirlendi.

Avrupa genelinde ise üye ülke vatandaşlarının yüzde 29’unun sağlık giderlerini zorlukla karşıladığı kaydedildi.

Aralarında Finlandiya, İngiltere, Almanya, İsveç, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg‘un bulunduğu AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 80’inin ise sağlık giderlerini kolaylıkla karşıladığı ifade edildi.

(HÜRRİYET)