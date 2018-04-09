Rusya, 500 milyar rubleyi geri istiyor Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, ekonomik nedenlerle hüküm giyen Rus vatandaşlarının İngiltere’ye çıkardığı 500 milyar rubleyi (yaklaşık 8.6 milyar dolar) iade etme çağrısında bulundu.

Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, ekonomik nedenlerle hüküm giyen Rus vatandaşlarının İngiltere’ye çıkardığı 500 milyar rubleyi (yaklaşık 8.6 milyar dolar) iade etme çağrısında bulundu.

Rus NTV kanalına verdiği röportajda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çayka, “Bu para Rusya’dan çalındı, şimdiyse İngiltere tümünü kendi hazinesine aktaracak. Suçluları alıkoyabilirsiniz, ama paramızı iade edin. O bizim paramız” diye konuştu.

İngiltere’de geçen şubatta yürürlüğe giren ve diğer ülkelerin vatandaşlarına ait olup şüpheli bulunan varlıklarının dondurulmasını öngören yasaya değinen Çayka, Rusya Başsavcılığı’nın söz konusu ‘yasanın İngiliz makamları tarafından ‘yağmalananı yağmala’ ilkesine göre değil, uygar bir devletin normlarına uygun bir şekilde uygulanacağını umduğunu’ ifade etti.

‘HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN 60 KİŞİ VAR’

Rusya Başsavcısı Çayka geçen haziranda da Londra’nın çıkarılan paraları Rusya’ya iade etmek için pek acele etmediğini açıklamıştı. Başsavcıya göre İngiltere’de, Rusya’nın ekonomik suç işledikleri şüphesiyle hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardığı 60’ı aşkın kişi bulunuyor.

İngiltere Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı’nın (NCA) verilerine göre bu ülke üzerinden her yıl 90 milyar sterlin (127 milyar dolar) kara para aklanıyor. Bloomberg ise geçen yıl Deutsche Bank’ın Moskova ve Londra’da geri dönüş (back to back) anlaşmalarıyla Rusya’dan en az 10 milyar dolar çıkarıldığını duyurmuştu.(SPUTNİKTÜRKÇE)