İngiltere’de üniversitede ırkçılık! İngiltere’nin Sheffield bölgesindeki bir üniversite yapılan spor etkinliğinde siyahi bir öğrencinin kafasına muz atılması üzerine polis ırkçılık soruşturması başlattı.

İngiltere’nin Sheffield bölgesindeki bir üniversite yapılan spor etkinliğinde siyahi bir öğrencinin kafasına muz atılması üzerine polis ırkçılık soruşturması başlattı.

Sheffield ile Hallam Üniversiteleri arasında oynanan buz hokeyi maçı esnasında meydana gelen olayda muzlu saldırıya uğrayan spor bilimi bölümü öğrencisi Tyrell Pearce’in okul gazetesine konuyu aktarması sonrası soruşturma için harekete geçildi. Gazeteye konuşan genç siyahi öğrenci, arkadaşlarının içki almak için yanından ayrıldıkları sırada ensesine siyah bir muz parçasının atıldığını söyledi. Şimdiye kadar rastladığı en kötü durumla karşı karşıya kaldığını belirten Pearce, fiziksel bir karşılık vermediğini, ancak bunu kimin yaptığını sorduğunu ifade etti. Tyrell Pearce, “Bu tür saldırılar karşısında birşey yapılmadığı takdirde daha fazla kişi benzer hareketlerde bulunacaktır” dedi.

Hallam Üniversitesi sözcüsü, konu ile ilgili olarak Sheffield Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını ve ırkçı saldırıya uğrayan öğrenciyle görüşme yapacaklarını kaydetti.

Güney Yorkshire Polis sözcüsü de konuyu araştırmaya başladıklarını, ancak şu ana dek resmi bir şikayet gelmediğini, öğrenciyle görüşerek bilgi alacaklarını ifade etti.