Bir günde 6’sı genç 7 kişi bıçakla yaralandı

Başkent Londra’da artan şiddet olayları endişe verici boyutlara ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 6’sı genç yedi kişi bıçaklı saldırılara maruz kaldı.

Doğu Londra Mile End bölgesinde Roman Road ile Grove Road’ın kesiştiği noktaya saat 18.00’de yapılan ihbar üzerine gelen polis ekipleri üç genci bıçakla yaralanmış olarak buldu. Olayda 15 yaşındaki iki genç ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. 16 yaşında olan ve hafif yaralı durumdaki genç ise ilk tedavisi sonrası polis tarafından tutuklandı. Aynı olayla ilgili ikinci bir genç de polis tarafından bir karakolda tutuklu bulunuyor.

Bölge sakinleri, yüzleri kapalı bir grup gencin zaman zaman yakında park çevresinde birbirlerini kovaladıklarını söyledi. Son olayda daki gençlerin de yüzlerinin başlıklarla kapalı olduğu belirtildi.

Newham’da aynı gün saat 19.00 sularında Gainsborough Aveneu’da 13 yaşındaki bir çocuk yaralı olarak bulundu. Çocuğun vücudunda ciddi yaralar tespit edilirken, bu olayla ilgili olarak şüpheli üç genç polis tarafından gözaltına alındı.

Westferry’de East İndian Dock’ta ise 15 yaşındaki çocuk yaralı olarak, 19.05’te yapılan ihbar sonucu polis tarafından bulundu. Genç çocuğun yaralarının ciddi olmadığı açıklandı. Perşembe günü 12.50 civarında da 21 yaşındaki genç Walthamstow Billet Road’da bıçak yaraları ile bulundu. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yine aynı gün 22.00’de Herne Hill’e giden polis 40 yaşlarında bir erkeği yaralı olarak buldu.

Londra polisi olaylarla ilgili soruşturmaları sürdürüyor.