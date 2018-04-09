Arsenal, Welbeck’le güzel

Arsenal ile Southampton, İngiltere Premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

2 saat önce
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Arsenal ile Southampton, İngiltere Premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Welbeck 2 gol 1 asistle maçı Arsenal’e getiren isim oldu.

17’ [0-1]Long
28’ [1-1]Aubameyang
38’ [2-1]Welbeck
73’ [2-2]Austin
81’ [3-2]Welbeck

Arsenal 17’de şok bir golle 1-0 geriye düşerken 28’de Welbeck’in asistinde Aubameyang, skora dengeyi getirdi.

38’de Welbeck bu sefer golü atan isim olurken 73’te Southampton, Austin ile skoru 2-2 yaptı.

Son sözü söyleyen ise Welbeck oldu. 81’de bir kez daha sahneye çıkan İngiliz golcü Arsenal’i 3 puana taşıdı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 54 yaptı. Küme düşme hattındaki S’oton da 28 puanda kaldı.

(AJANSSPOR)

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