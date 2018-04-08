Victoria Beckham iflas mı ediyor?

ESKİ futbolcu David Beckham'ın modacı eşi Victoria Beckham, şu aralar sıkıntılı günler yaşıyor.

53 dakika önce
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ESKİ futbolcu David Beckham’ın modacı eşi Victoria Beckham, şu aralar sıkıntılı günler yaşıyor.

Dünyaca ünlü tasarımcı Victoria Beckham’ın, moda sektöründeki işlerinin kötü gitmesi sebebiyle geçen sene 8.5 milyon euro zarar ettiği ileri sürüldü. 43 yaşındaki modacının, yakında onlarca çalışanıyla yollarını ayıracağı iddia edildi.

SEKSİ POZLAR VERMİŞTİ

Eski futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’ın Instagram’da paylaştığı fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. 43 yaşındaki Victoria Beckham mükemmel fiziği herkesi bir kere daha büyüledi. 4 çocuk annesi olan Beckham’ın seksi pozu 10 dakika içinde 115 bin beğeni ve binlerce yorum aldı. Hayatından sporu eksik etmeyen Victoria Beckham, moda tasarımcısı olarak kariyerine devam ediyor.

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