Oxford Street’te gün ortasında soygun!

Londra’nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri olan Oxford Street’te Cumartesi sabahı 9.45 sularında bir grup başlık giymiş motosikletli soyguncu, Watches of Switzerland adlı ünlü saatçi dükkanını soydu.

CCTV görüntülerinde çekiç ve motosikletle mağazanın kapısını kıran çete elemanlarından ikisinin içerden siyah çantalarla çıktığı tespit edildi. Olay yerinden süratle uzaklaşan soygun çetesi elemanları geride çekiç ile arıza yapan kırmızı bir motosiklet bıraktı.

Londra polisi, bölgeyi kordon altına alarak soyguncuları bulmak için harekete geçti.