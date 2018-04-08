Opel yeni modelini İngiltere’de üretecek

Dört markayı aynı çatı altında toplayan Fransız otomotiv devi PSA, yeni model Opel/Vauxhall Vivaro araçları İngiltere’de üretme kararı aldı.

Ekonomi Bakanlığının ‘Ekonomi Blog’unda yer alan habere göre, Peugeot, Citroën, Vauxhall and Opel markalarını aynı çatı altında toplayan Fransız otomotiv firması PSA, 4 Nisan Çarşamba günü yaptığı duyuruyla Opel ve Vauxhall Vivaro van tipi aracın yeni modelinin İngiltere’nin Luton kentindeki Vauxhall fabrikasında üretileceğini ve üretimin en az 2029 yılına kadar aynı fabrikada devam edeceğini açıkladı.

Firma, önümüzdeki yıllarda aynı fabrikada Peugeot ve Citroën marka van tipi araçların da imal edileceğini duyurdu. Bin 400 çalışanı istihdam eden fabrikadaki van tipi araç üretiminin yılda 100 bine ulaşması hedefleniyor.

Brexit’in yarattığı belirsizliğe rağmen firmanın üretimi Luton’da sürdürmeye karar vermesinde İngiliz hükümetinin rekabetçiliğe dair verdiği garantilerin etkili olduğu belirtilirken, toplam 100 milyon sterlin değerindeki yatırımın 9 milyonluk kısmının İngiliz hükümeti tarafından sağlandığı açıklandı.

Diğer taraftan, Vauxhall’ın Ellesmere Port’taki fabrikasının geleceğine dair belirsizlik devam ediyor. Son altı ayda 700 kişinin işten çıkarıldığı fabrikanın kapanma ihtimali bulunuyor.(DÜNYA.COM)