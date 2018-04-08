Oğuzhan Özyakup Ada basınında

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'la ilgili Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

3 saat önce
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Beşiktaş‘la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup’la ilgili Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Adı daha önce sıklıkla Everton’la transfer dedikodularına karışan Oğuzhan için bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United’ın da girişimlerini arttırdığı öğrenildi. Fanatik’in Daily Mirror’dan aktardığı habere göre Newcastle yöneticileri, Oğuzhan’ın menajeri Kees Vos’la dirsek temasına geçti. Haberde İngiliz ekibinin milli futbolcunun yıllık 2,5 milyon sterlinlik maaş talebini de karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Haberde West Ham ve Arsenal’in de Oğuzhan’la ilgilendiği bilgisi verildi.

Oğuzhan Özyakup 2012’de 400 bin pound karşılığında Arsenal’den Beşiktaş’a transfer olmuştu. Bu arada gazetenin yaptığı Oğuzhan’ın hangi takım transfer etmeli anketinde yüzde 61’le Newcastle United takımı en çok oy alan kulüp oldu. (CNNTÜRK)

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