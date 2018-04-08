Muhalefet liderinden İsrail’e tepki

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Lideri Jeremy Corbyn, İsrail güçlerince 31 Filistinlinin şehit edilmesini “zulüm” olarak nitelendirdi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Corbyn, “İsrail güçlerinin Gazze’de yeniden silahsız Filistinli göstericileri öldürmesi ve yaralaması zulümdür.” ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi‘ndekilerin çoğunluğunun devletsiz mülteciler olduğunu ve yıllardır abluka altında temel insani ve siyasi haklardan mahrum olarak yaşadıklarını hatırlatan Corbyn, “Maruz bırakıldıkları korkunç koşulları, Filistin toprağında devam eden işgal ile ablukayı protesto etme ve kendi kaderlerini belirlemek için gösteri düzenleme hakları var.” görüşünü paylaştı.

“Silahsız sivillerin üzerinde gerçek mühimmat kullanmak yasa dışıdır ve buna müsamaha gösterilemez.” değerlendirmesinde bulunan Corbyn, buna ilişkin protestolara destek verdiklerini aktardı.

Corbyn, açıklamasında, “İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulma sorumluluğu olan uluslararası güçlerin sessizliği son bulmalıdır.” çağrısında bulundu.

İngiliz hükümetine de çağrı yapan Corbyn, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Gazze’deki öldürmelere yönelik bağımsız, uluslararası soruşturma talebine destek verilmesini istedi.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 31 Mart’tan bu yana 31 Filistinli İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Filistinliler, “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

“Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. (HABERLER.COM)