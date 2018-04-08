Kuzey Londra’da bir kadın tutuklandı Kuzey Londra’daki Higbury&Islington metro istasyonunun hemen dışında meydana gelen olayda bir erkek bıçaklı saldırıya uğradı.

Kuzey Londra’daki Higbury&Islington metro istasyonunun hemen dışında meydana gelen olayda bir erkek bıçaklı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 22.30’da meydana gelen olay için yapılan ihbarın ardından giden sağlık ve polis ekibi, 30’lu yaşlarda bir erkeği bıçakla yaralanmış olarak buldu. Sağlık ekibi ciddi yaraları bulunan kişiyi Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırdı.

Polis 48 yaşındaki bir kadını cinayete teşebbüsten suçlayarak, Doğu Londra’daki bir polis istasyonunda gözaltına aldı.