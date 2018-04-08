Kuzey Londra’da bir kadın tutuklandı

Kuzey Londra’daki Higbury&Islington metro istasyonunun hemen dışında meydana gelen olayda bir erkek bıçaklı saldırıya uğradı.

2 saat önce
0 46 Bir dakikadan az

Kuzey Londra’daki Higbury&Islington metro istasyonunun hemen dışında meydana gelen olayda bir erkek bıçaklı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 22.30’da meydana gelen olay için yapılan ihbarın ardından giden sağlık ve polis ekibi, 30’lu yaşlarda bir erkeği bıçakla yaralanmış olarak buldu. Sağlık ekibi ciddi yaraları bulunan kişiyi Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırdı.

Polis 48 yaşındaki bir kadını cinayete teşebbüsten suçlayarak, Doğu Londra’daki bir polis istasyonunda gözaltına aldı.

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

2 saat önce
39

Muhalefet liderinden İsrail’e tepki

3 saat önce
924

Hırsızı öldüren evsahibi serbest

6 saat önce
598

3 saatte Londra-New York

7 saat önce
680

Oxford Street’te gün ortasında soygun!

Bir Cevap Yazın

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin