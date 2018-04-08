Championship’te unutulmayacak maç
İngiltere Championship'te oynanan Cardiff-Wolverhampton maçında uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir an yaşandı.
İngiltere Championship’te oynanan Cardiff-Wolverhampton maçında uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir an yaşandı.
Ev sahibi ekip, uzatmalarda kazandığı iki penaltıyı da gole çeviremeyerek sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Championship’te ikinci sırada bulunan Cardiff, sahasında zirvede yer alan Wolverhampton’ı konuk etti.
- dakikada Ruben Neves’in attığı golle geriye düşen Cardiff, mücadelenin 90+5. dakikası içerisinde üst üste kazandığı iki penaltıyı da gole çeviremeyince maçtan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.
Cardiff’te Gary Madine ve Junior Hoilett’in uzatmalarda kaçırdıkları penaltı sonrası Wolverhampton’da büyük bir sevinç yaşandı.
(SKORER)