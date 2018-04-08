Championship’te unutulmayacak maç

İngiltere Championship'te oynanan Cardiff-Wolverhampton maçında uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir an yaşandı.

48 dakika önce
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İngiltere Championship’te oynanan Cardiff-Wolverhampton maçında uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir an yaşandı.

Ev sahibi ekip, uzatmalarda kazandığı iki penaltıyı da gole çeviremeyerek sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Championship’te ikinci sırada bulunan Cardiff, sahasında zirvede yer alan Wolverhampton’ı konuk etti.

  1. dakikada Ruben Neves’in attığı golle geriye düşen Cardiff, mücadelenin 90+5. dakikası içerisinde üst üste kazandığı iki penaltıyı da gole çeviremeyince maçtan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Cardiff’te Gary Madine ve Junior Hoilett’in uzatmalarda kaçırdıkları penaltı sonrası Wolverhampton’da büyük bir sevinç yaşandı.

(SKORER)

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