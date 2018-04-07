Şekerin faydası ortaya çıktı!

Doktorlar şekeri artık farklı bir konuda ciddiye alıyor. Şekerin sağlığa iyi gelen bir özelliği üzerinde çalışma başlatan doktorlar; şekerin antibiyotiğin işe yaramadığı yaraları iyileştirmede etkili tedavi yöntemi olabileceğini söylüyorlar.Yaraya şeker iyi geliyor, şeker yarayı kurutuyor!

Moses Murandu; Zimbabve’nin yoksul bir köyünde büyüyen çocukken, düşüp bir yerini sıyırdığında ya da bir yeri kesildiğinde yarasına hemen tuz basılırmış. Çok fazla paraları olmayan Murandu’nun babası, çocuğu yere düştüğünde cebinde parası varsa hemen birini gönderip toz şeker aldırırmış ve yaranın olduğu bölgeye şeker dökerlermiş. Murandu, yaraya şeker döküldüğünde daha çabuk iyileştiğini o zamanlar fark etmiş ancak 1997’de hemşire olarak çalışmak için İngiltere‘ye gittiğinde hastanede yara tedavisinde şeker kullanılmadığını görünce bu durumu değiştirmesi gerektiğini düşünerek bir takım girişimlerde bulunmuş.

Murandu’nun o zamanlar uğraş verdiği şekerle yara tedavisi önerilerine doktorlar yeşil ışık yaktı!

Murandu’nun şekerle ilgili önerileri artık ciddiye alınıyor. Wolverhampton Üniversitesi’nde hemşirelik dersleri veren Murandu, yara bakımında şeker kullanımı ile ilgili yaptığı pilot çalışmadan dolayı geçen ay Journal of Wound Care’den (Yara Bakım Dergisi) ödül aldı.

Bazı yaralar özellikle enfeksiyon kaptığı zaman antibiyotiğe cevap veremeyebiliyor. İşte bu durumlarda şekerin yeni bir faydası olan yarayı kurutma özelliği tedavi olarak uygulanabilir. Dünyanın yoksul bölgelerinde antibiyotik almaya maddi anlamda herkesin gücü yetmeyebilir. Şeker tedavisi bu insanlar için büyük bir mucize olabilir. Ancak bu durum yalnızca yoksul bölgeleri ilgilendirecek diye bir durum tabii ki söz konusu değildi. İngiltere’ de çoktan konuya ilgiler büyüyor…

ŞEKER YARAYI KURUTUR MU?

Şekerin yarayı kuruttuğunu söyleyen Murandu, şekerle yara tedavisi için yalnızca toz şeker ve sargı bezi gerektiğini söylüyor. Yaraya toz şeker döküp üzerini sargı bezi ile kapattığınızda toz şeker tanecikleri, bakterilerin çoğalmasına neden olan nemi emerek yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Murandu’nun laboratuvarda yaptığı deneyler ise tüm bu sözlerini kanıtlar nitelikte.

Dünyanın başka bölgelerinden de bu sonucu destekleyen veriler var. Murandu, çalışmalarını bir üst aşamaya taşıyarak İngiltere’deki hastaneleri bu tedavi konusunda ikna etmek istiyor. Ama yeni çalışmalar için mali desteği genellikle ilaç firmaları veriyor ve bu firmalar patent almayacağı bir çalışmayı desteklemiyor.

Yapılan pilot deneylerde ise şeker yoğunluğunun az olduğu durumlarda bakterilerin çoğaldığı, ama yüksek yoğunlukta bakterilerin sınırlandığı görüldü.

Murandu yaptığı bu ilk deneyleri Zimbabve, Botsvana ve Lesotho’da gerçekleştirdi. Hastalarından biri ayağında yarası olan bir kadındı ve o hastayla ilgili şu bilgileri verdi; “Kadının yeğeni beni aradı. Ayağında beş yıldır tedavi edilemeyen korkunç bir yara varmış. Doktorlar ayağını ampüte etmeye hazırlanıyormuş. Ona, yarayı yıkamalarını, üzerine toz şeker dökmelerini, bekleyip bu işlemi tekrarlamalarını söyledim.” Sonuç olarak ise Murandu, kadının yarasının iyileştiğini söylüyor…

Bu örnek, özellikle antibiyotik almaya gücü yetmeyen insanların şekerli tedavi yöntemine ilgilerinin artmasını sağladı.

DİYABET HASTALARINDA İŞE YARAR MI?

Murandu İngiltere’de 41 hasta üzerinde klinik çalışmalarını tamamladı. Deneylerinin sonucunu ise henüz yayınlamadı.

Birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapan Murandu’ya sorulan sorulardan biri, bacak ve ayaklarında yara çıkan diyabet hastalarına şekerle yara tedavisi uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindi.

Diyabet hastalarının kanındaki glikoz seviyesinin kontrol altında tutulması gerekir ve yaraya şeker dökmek kandaki glikoz seviyesini artırmıyor. Şekerle tedavi yönteminde, şekerin yaranın üzerine dökülmesi durumunda kandaki glikoz seviyesinin artmadığını gören Murandu, şekerli yara tedavisinin diyabet hastalarında da başarılı olduğunu söyledi.

Murandu şeker tedavisini bulmakla kalmayıp, Wolverhampton’da şeker tedavisini uygulayabileceği bir klinik kurmak istiyor ve tüm ülkelerde şekerin yara tedavisinde kullanılmasını ümit ediyor. Yaraları konusunda kendisine danışmak üzere birçok yerden e-posta alan Murandu, daha sonra onların iyileşmiş haldeki fotoğraflarını ve teşekkürlerini içeren mektuplar aldığını, karşılaştığı bu sonucun ise tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtiyor.

Yara tedavisinde şeker kullanımı, gelişmekte olan ülkelerde yoksulların başvurduğu çok eski bir yöntemdir. Tıp dünyası yara tedavisinde şeker kullanımı ve önemini Murandu’nun İngiltere’ye gidip bu konu üzerinde çalışma yapmasıyla anlamıştır.

HAYVANLARIN TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR

Murandu, insanlar üzerinde araştırmasına devam ederken ABD‘de veteriner Maureen McMichael’da aynı yöntemi yıllardır hayvanlar üzerinde denediğini söyledi. McMichael, hayvanların yara tedavisinde şeker ve bal kullanmaya 2002’de başlamış ve bal ile yara tedavisinin de en az şeker kadar etkili olduğunu savunmuştur. Ancak bal şekere oranla pahalı olduğu için şeker tedavisi daha geniş kitlelere hitap edebilir.

Şeker; ucuz ve kolay erişilebilir olmasıyla tedavi için oldukça önemli bir konuma sahip. Fazla antibiyotik kullanımı sonucu bakteriler direnç geliştireceği için bir fayda sağlamamaya başlar. İşte antibiyotiğin etki göstermediği bu durumlarda da şeker kullanarak iltihap kurutmak mümkün.

Hayvan tedavisinde şeker ve bal kullanımıyla ilgili McMichael’ın ilginç bir örneğini paylaşalım… Bir köpeğin pitbull cinsi olan köpeklerin saldırısına uğramasıyla her bacağında olan 40’a yakın oluşan yaralar, şeker ve bal tedavisi ile sekiz haftada iyileşmiş.

DOĞAL ŞEKER

İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde doku mühendisliği uzmanı Sheila MacNeil ise vücutta doğal oluşan şeker yoluyla kan damarlarının yeniden oluşumunu hızlandırma konusunda çalışmalar yapıyor.

Vücudumuzda bu şekilde doğal yoldan oluşan şekerler Murandu’nun kullandığı şekerden farklıdır. MacNeil, yeni araştırmaların iki türlü kullanılabilecek şekerin bulunması yönünde olması gerektiğini düşünüyor.

MacNeil tümörleri incelerken DNA’nın (deoksiriboz) parçalanması sırasında belli bir şekerin oluştuğunu tespit etti. Oluşan şeker, yumurtadaki civcivlerin etrafını saran zara şırınga edildiğinde ise iki katı fazla damar oluştuğu görüldü. (PEMBENAR.COM)