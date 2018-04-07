Robot portre, 1 Nisan şakası zannedildi

İngiltere‘nin Birmingham şehri yakınlarında yer alan Warwickshire’da polis tarafından yayınlanan robot portre, görenler tarafından 1 Nisan şakası zannedildi.

Warwickshire’da bir dolandırıcılık vakasına karışan şahsın bulunması için polis tarafından yayınlanan robot portreyi görenler 1 Nisan şakası zannetti. Daha sonra ise durumun ciddi olduğu anlaşıldı. Söz konusu olayda mağdur olan yaşlı kadının polise verdiği ifadede, sokakta yürüdüğü esnada karşısına çıkan bir kişinin kendisine sorular sorduğunu ancak o esnada varlığını bile fark edemediği ikinci bir şahıs tarafından çantasındaki parasının çalındığı yönünde bilgiler yer aldı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadının polise verdiği ifade ve bilgiler doğrultusunda ortaya komik bir robot portre çıktı. Dolandırıcının bulunması için yayınlanan robot portrenin gerçek olduğunun anlaşılması üzerine, sosyal paylaşım sitelerinde alay konusu oldu. (HABERLER.COM)