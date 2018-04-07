Pogba, Manchester City’e teklif edilmiş

Pep Guardiola, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan'ın transferinin devre arasında kendilerine teklif edildiğini söyledi.

9 saat önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City‘nin teknik direktörü Pep Guardiola, Paul Pogba ve Henrikh Mkhitaryan‘ın transferinin devre arasında kendilerine teklif edildiğini söyledi. Ligde yarın Manchester Unitedile oynayacakları derbi maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen 47 yaşındaki Katalan teknik adam, ara transfer döneminde menajer Mino Raiola’nın Pogba ve Mkhitaryan için kulüple temasa geçtiğini açıkladı.

Guardiola, iki yıl önce 89 milyon sterlinlik bonservisle Manchester United’a gelen 25 yaşındaki Pogba ile ilgilenip ilgilenmediği sorusunu yanıtsız bırakırken, Fransız yıldız için “olağanüstü, üst düzey bir futbolcu” ifadesini kullandı.

İngiliz basınında kariyerini Manchester United’da sürdüren Pogba’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddiaları yer alıyor. 29 yaşındaki Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan ise devre arasında Arsenal’a transfer olmuştu. (SKORER)

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