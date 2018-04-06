Müslümanlar Londra’da şiddete karşı gül dağıttı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Londra’nın merkezinde bulunan King’s Cross metro istasyonu yakınında açtıkları stantta yoldan geçenlere İslamiyet hakkında ön yarı ve korkuları yıkmak amacı ile gül ve bilgilendirici broşür dağıttı.

‘Hello, I am Muslim’ yani ‘Merhaba, ben Müslümanım’ adında başlatılan kampanyanın aynı zamanda Avrupa genelinde de devam edeceğine değinen IGMG İngiltere görevlisi Emin Oğur şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi son zamanlarda İngiltere’nin çeşitli yerlerinde ‘Bir Müslümanı Cezalandır’ başlıklı imzasız mektuplar ve 3 Nisan’da Müslümanlara saldırı yapılması çağrısına karşı bir hareket başlattık. Aynı zamanda kurumumuz ile birlikte her yıl düzenli olarak ‘Hello, I am Muslim yani Merhaba, Ben Müslümanım’ adında bu etkinliği düzenliyoruz. Şu ana kadar iletişime geçtiğimiz insanlardan oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Şu ana kadar hiçbir olumsuz bir durum yaşamadık. İnsanlara jest olarak hediye ettiğimiz gül ise çok hoşlarına gidiyor. İngiltere’de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Müslümanlar ile ilgili oluşan ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz. Biz Müslümanlar olarak bunu yapmanın en doğru olacağına inanıyoruz. Dağıttığımız broşürlerde karşılıklı iletişiminin ne kadar önemli olduğuna dair açıklamalar var. Bu etkinlik Avrupa genelinde hafta sonu 500’ü aşkın cami cemiyeti tarafından desteklenen bir programla bilgilendirme stantları kurularak gerçekleşecek.”

Londra’da güneşli bir havada ve oldukça kalabalık bir bölgede gerçekleşen etkinlik saat 13’te başladı ve yaklaşık 4 saat kadar sürdü.