Mart ayında otomobil satışları azaldı

İngiltere‘de otomobil satışları, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,7 azaldı.

İngiltere’de Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede trafiğe kayıtlı yeni araçların sayısı, mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 düştü.

Açıklamada, geçen yılın mart ayında trafiğe kayıt olan yeni araç sayısının 562 bin 337 olduğu, bu yılın mart ayında ise rakamın 474 bin 69 adede gerilediği bildirildi.

Mart ayında trafiğe kayıt olan yeni dizel araç sayısının 2017’nin aynı ayına göre yüzde 37,2 azaldığı belirtilen açıklamada, geçen yılın mart ayında 244 bin 593 olan trafiğe kayıtlı yeni dizel araç sayısının, 2018’in aynı döneminde 153 bin 594 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, martta yıllık bazda (12 aylık) trafiğe kayıt olan yeni araç sayısının yüzde 12,4 azaldığı da bildirildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, “Mart ayında yeni araç kayıtlarında görülen azalma beklenmedik değil. Tüketici ve iş dünyası, son aylarda darbe aldı. Canlı bir otomobil piyasası ekonominin tamamının sağlıklı yapısı için son derece gerekli.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin istihdam edildiği İngiliz otomotiv sektörünün, ekonomiye yıllık katkısı yaklaşık 12,5 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor. (HABERLER.COM)